rete neonazisti e antisemiti online arrestato 19enne a pavia

Un giovane di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver diretto una rete online composta da giovani estremisti neonazisti e antisemiti. L’indagine ha portato alla scoperta di contenuti e messaggi di propaganda diffusi attraverso vari canali digitali. La polizia ha sequestrato materiale e analizzato le attività del gruppo, che avrebbe promosso ideologie di estrema destra e discriminazione via internet.

Un 19enne è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano e dalla Procura per i minorenni, ha portato anche a 15 perquisizioni in tutta Italia, nove delle quali nei confronti di minorenni. Il giovane, italiano residente a Pavia, è ritenuto dagli investigatori promotore e amministratore di un gruppo, una chat chiamata ‘Terza posizione’ che avrebbe diffuso propaganda razzista e religiosa, contenuti di minimizzazione della Shoah e messaggi di apologia del genocidio del popolo ebraico. Al centro dell’indagine della Digos di...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Rete di neonazisti e antisemiti online, arrestato un 19enne a PaviaUn 19enne è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano e dalla Procura per i ... msn.com

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