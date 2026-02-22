Duemila euro al mese per lavorare sotto le serre Ma dicono sì solo stranieri

Gerani e ortensie sono tra le piante più richieste, mentre i lavoratori stranieri ricevono 2000 euro al mese per lavorare sotto le serre. La causa di questa richiesta elevata deriva dalla carenza di manodopera locale e dalla necessità di mantenere alta la produzione. Cris Anyaw, originaria della Nigeria, sorride mentre cura le sue piante, consapevole che il lavoro sotto le serre offre opportunità che altri non trovano facilmente. La presenza di lavoratori stranieri cresce di mese in mese.

Ferrara, 22 febbraio 2026 – Gerani, ortensie, già aria di primavera. Sorride Cris Anyaw, viene dalla Nigeria, quei vasetti sono il suo futuro. Da 10 anni sotto la volta trasparente delle serre, una nuova casa. Foglie verdi, colore dell’integrazione. Tra quei filati volti e storie dell’Ucraina, Polonia, Nigeria, Moldavia e Ghana. Fatica e mani sporche: perché gli italiani se ne vanno. Ma italiani, no grazie. «La maggior parte dice che è un lavoro faticoso, alcune ragazze hanno rifiutato dopo qualche giorno. Mi hanno spiegato che si sporcavano le unghie di terra, si spezzavano le unghie. Io dico che tutti i lavori sono faticosi, perché questo è il lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

