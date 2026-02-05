Molti utenti non sanno che esiste una funzione nascosta su WhatsApp che può aiutarli a evitare le truffe. Basta attivarla subito, gratis, per migliorare la sicurezza delle proprie conversazioni. La procedura è semplice e veloce, ma in pochi la conoscono. Se usi spesso l’app di messaggistica, questa potrebbe essere una mossa intelligente per proteggerti da truffatori e tentativi di furto di dati.

C’è una funzione segreta, ma anche gratuita, che puoi attivare su WhatsApp per metterti al sicuro dalle truffe. WhatsApp introduce una nuova funzione pensata per chi vuole portare la sicurezza del proprio account a un livello superiore. Si chiama Strict Account Mode, una modalità “segreta” che trasforma l’app di messaggistica in una versione ultra-protetta, limitando alcune funzioni ma garantendo una difesa molto più solida contro truffe, attacchi hacker e tentativi di accesso non autorizzati. È gratuita, ma va attivata manualmente: e per molti utenti potrebbe diventare un’arma fondamentale contro le minacce digitali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Screenworld.it - Solo se attivi la modalità "segreta" sei al sicuro dalle truffe su WhatsApp: è gratis ma devi farlo adesso

