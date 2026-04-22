Victor Wembanyama ha ricevuto il riconoscimento come miglior difensore dell’anno con un voto unanime, diventando il primo nella storia a ottenere questa assegnazione. La sua prestazione si è distinta durante una notte in cui sono state conquistate vittorie dai team di Cleveland, Minnesota e Atlanta. Il premio sottolinea la sua influenza in campo e il ruolo di primo piano nella stagione dei San Antonio Spurs.

Victor Wembanyama ha riscritto i manuali della difesa NBA ottenendo il premio di miglior difensore dell’anno con un voto unanime, segnando un primato storico per i San Antonio Spurs durante una notte di playoff che ha le vittorie di Cleveland, Minnesota e Atlanta. Il talento francese di 22 anni ha raggiunto una vetta mai toccata prima, diventando il primo giocatore nella storia a ricevere questo riconoscimento con il consenso totale di tutti i votanti. La prestazione del lungo dei San Antonio Spurs è stata l’elemento centrale di una serata cestistica intensa, in cui la stagione regolare ha mostrato numeri impressionanti: il giocatore ha guidato la sua squadra verso un totale di 197 stoppate, la cifra più alta della lega, mantenendo una media di 9.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wembanyama trionfa: è il primo miglior difensore all’unanimità

Victor Wembanyama Wins UNANIMOUS DPOY | Youngest Ever!

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