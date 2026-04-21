NBA Wembanyama miglior difensore dell’anno all’unanimità | vincono Cavs Timberwolves e Hawks

Nella NBA, il giocatore dei San Antonio Spurs è stato eletto miglior difensore dell’anno con un voto unanime, diventando il primo nella storia a ricevere questo riconoscimento in modo così indistinto. Nella stessa giornata, i Cleveland Cavaliers, i Minnesota Timberwolves e gli Atlanta Hawks hanno ottenuto vittorie nelle rispettive partite. Questa premiazione segna un record, confermando il forte impatto del giocatore sulla sua squadra e sul campionato.

Il talento dei San Antonio Spurs entra nella storia come primo Defensive Player of the Year con voto unanime. Nei playoff successi per Cleveland, Minnesota e Atlanta. Il lungo dei San Antonio Spurs, 22 anni, ha superato nettamente la concorrenza di Chet Holmgren degli Oklahoma City Thunder e Ausar Thompson dei Detroit Pistons, diventando anche il più giovane di sempre a ottenere questo riconoscimento. Wembanyama è il primo giocatore degli Spurs a conquistare il premio dopo Kawhi Leonard nel 2016. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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