Welfare nasce il pronto intervento 24 7 contro le fragilità

Questa mattina presso la sede comunale in via Falcone è stato presentato ufficialmente il nuovo sistema di pronto intervento sociale attivo 24 ore su 7 per l’Ambito territoriale numero 3. Il servizio è stato ideato per rispondere alle esigenze di persone in condizioni di fragilità, offrendo un supporto immediato in situazioni di emergenza sociale. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali.

Questa mattina, presso la sede comunale sita in via Falcone, è stato ufficialmente presentato il nuovo sistema di Pronto intervento sociale destinato all’Ambito territoriale numero 3. Il servizio, che vede Nardò nel ruolo di capofila, si propone di fornire una risposta immediata e strutturata alle criticità che colpiscono nuclei familiari, minori, anziani, persone con disabilità e soggetti in condizioni di estrema fragilità all’interno dei comuni dell’area. L’incontro ha la partecipazione di diversi attori chiave per il welfare locale: la vicesindaca e assessora al Welfare Maria Grazia Sodero, il responsabile dell’ufficio di Piano Giancarlo Erroi, il presidente di Fia Puglia Mattia Calabrese, oltre a rappresentanti delle istituzioni, operatori sociali del territorio e delegati dei comuni coinvolti nell’ambito.🔗 Leggi su Ameve.eu

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