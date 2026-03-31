Rimini punta sull’educazione | nasce Scuola Plus contro dispersione scolastica e fragilità

Da riminitoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rimini ha avviato un procedimento di istruttoria pubblica per la coprogettazione di

Il Comune avvia “Scuola Plus”, progetto da 70 mila euro per laboratori pomeridiani rivolti a 40 studenti delle scuole Panzini e Di Duccio Il progetto, sostenuto da un contributo di 70 mila euro, prevede l’attivazione di corsi e laboratori pomeridiani innovativi, pensati non come doposcuola tradizionale ma come spazi educativi capaci di rafforzare motivazione, autostima e competenze. Le attività spazieranno dalle competenze digitali e linguistiche al teatro, dal lavoro di gruppo interculturale al metodo di studio, con la possibilità di attivare percorsi individuali di mentoring nei casi più delicati. Saranno coinvolte almeno 40 ragazze e ragazzi, individuati da un comitato tecnico congiunto scuola-servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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