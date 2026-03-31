Il Comune di Rimini ha avviato un procedimento di istruttoria pubblica per la coprogettazione di

Il Comune avvia “Scuola Plus”, progetto da 70 mila euro per laboratori pomeridiani rivolti a 40 studenti delle scuole Panzini e Di Duccio Il progetto, sostenuto da un contributo di 70 mila euro, prevede l’attivazione di corsi e laboratori pomeridiani innovativi, pensati non come doposcuola tradizionale ma come spazi educativi capaci di rafforzare motivazione, autostima e competenze. Le attività spazieranno dalle competenze digitali e linguistiche al teatro, dal lavoro di gruppo interculturale al metodo di studio, con la possibilità di attivare percorsi individuali di mentoring nei casi più delicati. Saranno coinvolte almeno 40 ragazze e ragazzi, individuati da un comitato tecnico congiunto scuola-servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Rimini punta sull’educazione: nasce “Scuola Plus” contro dispersione scolastica e fragilità

Articoli correlati

Fragilità e dispersione scolastica, assemblea di “Città & Scuola” aperta ai cittadiniSostenere i ragazzi nello studio, intercettare le loro fragilità e rafforzare la comunità educante attraverso la collaborazione tra scuola, famiglie...

Dispersione scolastica, la ricetta di Rimini: “Così riportiamo i ragazzi a scuola, avevamo 100 segnalazioni"Gli uffici hanno scelto un approccio chiaro: contattare, una a una, tutte le famiglie.