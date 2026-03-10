In provincia, il numero di over 65 è cresciuto da 31.000 a 44.000 negli ultimi vent’anni, mentre più di un terzo delle famiglie è formato da una sola persona. La Cisl sottolinea la necessità di riconsiderare il sistema di welfare per rispondere a questa crescente fragilità sociale. I dati evidenziano un cambiamento demografico che richiede attenzione.

"In provincia gli over65 sono passati da 31mila a 44mila in poco più di vent’anni e oltre un terzo delle famiglie è composto da una sola persona". È, questa, una delle "fotografie" delle fragilità e dei bisogni sociali in provincia emersa nel corso del convegno organizzato a Forcola la scorsa settimana da Cisl e Fnp Sondrio dal titolo "La persona al centro. Rafforzare il welfare territoriale è una priorità non più rinviabile". "La nostra forza – è stato ribadito – è la presenza capillare sul territorio e la raccolta quotidiana delle necessità più stringenti attraverso i nostri servizi e le nostre associazioni. Ora serve trasformare questo patrimonio in proposte concrete da portare ai tavoli istituzionali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fragilità e bisogni sociali. La Cisl: si ripensi il welfare

