welfare aziendale 8 lavoratori su 10 chiedono soluzioni su misura

Secondo il Rapporto Eudaimon?Censis 2026, l’84% dei lavoratori considera importante avere soluzioni di welfare aziendale personalizzate. Tuttavia, solo il 43% delle aziende ha già adottato queste iniziative su misura. La richiesta di servizi più flessibili e adattati alle esigenze individuali riguarda una larga maggioranza di lavoratori, mentre molte imprese sono ancora indietro nell’implementazione.

Il Rapporto Eudaimon?Censis 2026: personalizzazione del welfare priorità per l’84% dei lavoratori, ma solo il 43% delle aziende è già attrezzato. Il welfare aziendale è ormai una leva strategica per le imprese italiane, ma la distanza tra ciò che i lavoratori chiedono e ciò che le aziende offrono resta ampia. È quanto emerge dalla 9ª edizione del Rapporto Eudaimon?Censis, presentato all’headquarter di Campari Group e dedicato al tema “A ognuno il suo welfare aziendale: la sfida praticabile”. Secondo l’indagine, l’87,3% delle imprese considera il welfare un elemento decisivo per attrarre e trattenere talenti. Tuttavia, solo 4 aziende su 10 (43,3%) hanno già introdotto piani realmente personalizzati, mentre un ulteriore 33,3% dichiara di volerlo fare nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Welfare Aziendale: Cresce la Richiesta di Sanità e Benessere, Quasi 9 su 10 Dipendenti Vogliono Più Benefit.L’esigenza di un welfare aziendale più diffuso e strutturato emerge con forza nel panorama lavorativo italiano.

