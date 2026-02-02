Giovanili in festa serie C ko | weekend da montagne russe per la Pallanuoto Riccione

Nel fine settimana, la Pallanuoto Riccione ha vissuto una giornata a due facce. Le squadre giovanili, dagli Allievi U16 all’U13 Uisp, hanno ottenuto risultati positivi, portando entusiasmo e soddisfazione. Al contrario, la serie C ha subito una sconfitta pesante, lasciando un senso di delusione tra i giocatori e i tifosi. È stato un weekend di emozioni forti, tra vittorie giovanili e una battuta d’arresto per la prima squadra.

Under 16 e Under 13 protagoniste con successi importanti, la prima squadra cade in trasferta contro il 2000 Service Bologna Pallanuoto Riccione serie C, giovanili Allievi (U16) e U13 Uisp: luci e ombre nel weekend. Volano le giovanili, amaro in bocca per la serie C. Un weekend dalle tinte forti quello appena concluso per la sezione pallanuoto della Polisportiva Riccione. Se da un lato il vivaio continua a regalare soddisfazioni e successi schiaccianti, la prima squadra incappa in un passaggio a vuoto che brucia, in una trasferta bolognese che lascia profondi spunti di riflessione. Passaggio a vuoto a Bologna.

