Leolandia alza l’asticella | In primavera debuttano montagne russe XL e una foresteria in città Nel 2028 un’altra nuova attrazione

Leolandia ha annunciato un piano di investimenti di oltre 30 milioni di euro, con l’obiettivo di rinnovare e ampliare il parco. La decisione deriva dall’aumento delle visite durante il Carnevale, che ha subito confermato la popolarità dell’area. In primavera arriveranno nuove montagne russe XL e una foresteria in città, mentre nel 2028 sarà inaugurata un’altra attrazione innovativa. La strategia punta anche a creare centinaia di posti di lavoro, con un’attenzione speciale ai giovani. La stagione si apre così con grandi aspettative.

Capriate San Gervasio. Una nuova attrazione che strizza l’occhio a ragazzi e adolescenti, centinaia di nuove assunzioni che danno priorità ai giovani e la chiusura del cerchio su un piano triennale di investimenti che ha visto l’impegno di oltre 30 milioni di euro: nell’anno in cui spegne le 55 candeline, Leolandia si vuole regalare una stagione di altissimo livello, partita tra l’altro già col botto nel weekend di Carnevale appena passato, dove le numerose presenze hanno confermato la bontà di un’offerta che in questo specifico periodo dell’anno non trova eguali tra i parchi divertimento in Italia.🔗 Leggi su Bergamonews.it Milan Futuro, una stagione sulle montagne russe: altro stop interno contro la CasateseMilan Futuro affronta un’altra battuta d'arresto casalinga contro la Casatese, in una stagione fatta di alti e bassi. Ieg alza l’asticella. Il nuovo piano strategico: nel 2030 i ricavi saliranno a 365 milioni di euroL’Italian Exhibition Group punta più in alto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leolandia alza l’asticella: In primavera debuttano montagne russe XL e una foresteria in città. Nel 2028 un'altra nuova attrazione. Leolandia alza l’asticella: In primavera debuttano montagne russe XL e una foresteria in città. Nel 2028 un’altra nuova attrazioneIl presidente Giuseppe Ira svela i piani futuri e le novità dell'anno del 55esimo compleanno: Ampliamo il nostro target di clientela, guardando a ragazzi e adolescenti. Guglielmotel? Vicini all'acqui ... bergamonews.it