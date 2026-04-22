Weekend del 25 aprile a Como | l' anticiclone riporta il caldo

Nel fine settimana del 25 aprile, a Como si prevede un aumento delle temperature grazie all'anticiclone che ha portato condizioni di tempo stabile e soleggiato. Mercoledì un fronte freddo ha attraversato l’Italia, interessando principalmente le regioni meridionali, ma entro 24 ore si sarà allontanato, lasciando spazio a cielo sereno nella zona del lago. Le previsioni indicano quindi un fine settimana caratterizzato da clima mite e giornate di sole.

Il veloce fronte freddo che sta attraversando l'Italia nella giornata di mercoledì, uscirà rapidamente di scena entro le prossime 24 ore, coinvolgendo con gli ultimi fenomeni le estreme regioni meridionali nel corso di giovedì. Nel frattempo il vasto campo di alta pressione presente sui paesi.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Sole e caldo per il 25 aprile: anticiclone domina tutta ItaliaRoma - L’alta pressione conquista la Penisola garantendo giornate stabili e miti, con temperature in aumento e solo locali disturbi nelle aree... Leggi anche: Meteo, l’anticiclone africano sarà il padrone del weekend: sole e caldo anomalo su mezza Italia, mentre in Piemonte e Liguria previste piogge Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo Italia - Weekend del 25 aprile della Liberazione. La previsione (quasi) definitiva; La cultura è libertà: scopri musei e mostre aperti nel weekend del 25 aprile; Le sagre di gusto per il weekend del 25 aprile; Cosa fare a Roma nel weekend del 25 aprile 2026: eventi in città e idee per le gite fuori porta. Mercatini vintage, d’antiquariato e tanto altro: dove andare il weekend del 25 aprile in Emilia-RomagnaBologna, 22 aprile 2026 – Weekend di sole quasi estivo quello del 25 aprile. Le previsioni annunciano temperature superiori a 24-25 gradi sulle pianure per sabato e punte fino ai 27/28 gradi ... ilrestodelcarlino.it Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenzaAlta pressione di nuovo in rinforzo sull'Italia per il weekend del 25 aprile: tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento. La tendenza meteo ... meteo.it Live Sport Academy. The Black Eyed Peas · Pump It. Nuova puntata del “Che Calcio Vuoi” Questo weekend vi abbiamo raccontato il big match di Under17 fra Urbetevere e Vigor Perconti: ecco com’è andata la partita - facebook.com facebook