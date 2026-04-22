Weekend a Frosinone e provincia cosa fare sabato 25 e domenica 26 aprile

Il fine settimana del 25 e 26 aprile in provincia di Frosinone sarà caratterizzato da giornate calde e soleggiate. Numerosi eventi sono programmati nei borghi e nelle cittadine della Ciociaria, offrendo occasioni di svago e intrattenimento per chi desidera trascorrere il tempo all'aperto. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse località, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori.

Un fine settimana che si prospetta caldo e soleggiato, adatto per godersi il ricco di programma di eventi previsto nei borghi e nelle cittadine della Ciociaria. Variegate le proposte dedicate ai bambini.Seguite i nostri consigli! Week end a FrosinoneUn fine settimana nel capoluogo ciociaro che.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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