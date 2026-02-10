Webuild inaugura ‘Evolutio’ la mostra immersiva sulle infrastrutture

Webuild apre le porte a ‘Evolutio’, una mostra immersiva dedicata alle infrastrutture. L’evento mette in mostra le sfide quotidiane legate a acqua, energia e mobilità, elementi che cambiano davvero la vita di molte persone. L’obiettivo è far capire come le opere di oggi influenzano il domani di tutti.

(Adnkronos) – Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza nella qualità della vita delle popolazioni. A raccontare la storia del progresso sociale ed economico italiano degli ultimi 120 anni è la Mostra “EVOLUTIO”, promossa dal Gruppo Webuild e aperta al pubblico dall’11 febbraio al 7 aprile presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano (ingresso Via Olona 6a), con il patrocinio di Assolombarda. Una narrazione dell’Italia che cresce attraverso le infrastrutture. Una storia di ingegno e del saper fare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

