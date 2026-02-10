Webuild inaugura ‘Evolutio’ la mostra immersiva sulle infrastrutture
Webuild apre le porte a ‘Evolutio’, una mostra immersiva dedicata alle infrastrutture. L’evento mette in mostra le sfide quotidiane legate a acqua, energia e mobilità, elementi che cambiano davvero la vita di molte persone. L’obiettivo è far capire come le opere di oggi influenzano il domani di tutti.
(Adnkronos) – Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza nella qualità della vita delle popolazioni. A raccontare la storia del progresso sociale ed economico italiano degli ultimi 120 anni è la Mostra “EVOLUTIO”, promossa dal Gruppo Webuild e aperta al pubblico dall’11 febbraio al 7 aprile presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano (ingresso Via Olona 6a), con il patrocinio di Assolombarda. Una narrazione dell’Italia che cresce attraverso le infrastrutture. Una storia di ingegno e del saper fare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Webuild Infrastrutture
Evolutio, Webuild mette in mostra le infrastrutture
Webuild porta in mostra le grandi infrastrutture italiane con il progetto “Evolutio”.
WeBuild: Salini, 'costruire futuro significa investire su infrastrutture'
Salini, il presidente di WeBuild, ribadisce l’impegno dell’azienda nel costruire il futuro del paese.
Ultime notizie su Webuild Infrastrutture
Argomenti discussi: Dall'11 febbraio al Museo nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano Webuild inaugura la mostra Evolution; Evolutio Webuild mette in mostra le infrastrutture.
Evolutio, Webuild mette in mostra le infrastruttureCome è riuscita l’Italia a diventare uno dei paesi più industrializzati del mondo? È questa la domanda alla base ... ilgiorno.it
Webuild inaugura 'Evolutio', dall'8 ottobre all'Ara Pacis di Roma la mostra dedicata alle infrastruttureRoma, 7 ott.(Adnkronos) - Cosa sarebbe l'Italia senza le sue infrastrutture? Senza le dighe che hanno portato acqua ed energia nelle case e nelle industrie, le metropolitane che hanno trasformato le ... iltempo.it
Alstom inaugura un nuovo hub a Napoli per rafforzare la presenza in Campania https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17550 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.