Il 17 marzo 2026 alle 17:00, la Fondazione Fenice organizza un webinar gratuito dedicato alle attività formative e agli aspetti operativi delle iniziative Agenda Sud e Agenda Nord. Durante l'incontro vengono presentati i contenuti dei Decreti ministeriali n. 175 e n. 176, che riguardano rispettivamente l'Agenda Sud e l'Agenda Nord. L'evento si rivolge a chi vuole conoscere nel dettaglio le caratteristiche di queste attività.

Il Decreto ministeriale n. 175 (Agenda Sud) e il Decreto ministeriale n. 176 (Agenda Nord) sono inseriti nel Piano Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 e nel PNRR con l’obiettivo di attivare percorsi di potenziamento delle competenze di base, di orientamento, di motivazione, di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno. Sono 4.264 le. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Agenda Sud-Agenda Nord, scopri le attività formative e gli aspetti operativi: webinar gratuito di Fondazione Fenice il 17 Marzo 2026 ore 17.00; Tavolo di lavoro sul PNRR: nessuna scuola sarà definanziata, come richiesto dall'ANP; Sportello operativo PNRR e PN 21-27: disponibili 34 documenti di supporto alle istituzioni scolastiche. In arrivo nuovi documenti; Consulte studentesche. Oggi la dimensione delle Consulte studentesche è particolarmente valorizzata.

Anche il Nord ha la sua Agenda Sud: Valditara presenta un piano per le scuole in difficoltà del SettentrioneOrientamento, didattica innovativa e laboratoriale. Formazione specifica per gli insegnanti a cura di INDIRE e INVALSI, apertura al territorio e coinvolgimento delle famiglie, promozione del tempo ... tgcom24.mediaset.it

Scuola, dal Ministero altri 500 milioni per Agenda Sud e Agenda NordROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi due decreti per rafforzare i piani Agenda Sud e Agenda Nord, con l’obiettivo di ridurre i divari ... iltempo.it

Nell' ambito del progetto Agenda Sud PotenziaMenti, è stato avviato stamattina il modulo di Inglese con Docente Madrelingua per Alunni di Scuola Primaria plesso Fava! * *Obiettivi:* - Migliorare le competenze linguistiche in inglese - Sviluppare la capacit facebook