Yoga Nilaya porta lo yoga nelle scuole di Lecco | un progetto educativo per il benessere emotivo degli studenti

Yoga Nilaya ha deciso di portare lo yoga nelle scuole di Lecco, perché molti studenti affrontano momenti di stress e ansia. La scuola superiore di Lecco sarà il primo ente a sperimentare un progetto che coinvolge insegnanti e studenti in sessioni di yoga durante le ore scolastiche. In questo modo, i ragazzi potranno imparare tecniche di rilassamento e autoconoscenza direttamente tra i banchi.

Il progetto nasce da un ascolto attento del territorio e dei bisogni emergenti nel mondo scolastico, come spiega la stessa Valentina: "Sono sempre più frequenti i back di genitori, insegnanti e operatori scolastici che segnalano tra i ragazzi uno stato diffuso di ansia, agitazione e fatica emotiva. In un contesto sociale che spesso corre troppo e distrae dalla propria interiorità, lo yoga può rappresentare un'alternativa sana e inclusiva, un'occasione per sperimentare la calma, lo stare, la presenza: risorse fondamentali per affrontare le sfide della crescita". Durante le lezioni, gli studenti hanno potuto muoversi in modo libero da pressioni e giudizi, riscoprendo la naturalezza del respiro e coltivando l'ascolto del proprio sentire.