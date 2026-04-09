Io ti rispetto presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva

È stata presentata nella “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva intitolato “Io ti rispetto”. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e organizzatori, che hanno illustrato le finalità e le attività previste per questa edizione. Il progetto si rivolge a studenti e giovani, con l’obiettivo di promuovere valori di rispetto e collaborazione attraverso attività sportive e incontri formativi.

Presentata presso la “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto “Io ti rispetto”. L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Arezzo e dal Comitato regionale Toscano del Coni, è promossa dall’Associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel con il sostegno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva “Io ti rispetto”Arezzo, 9 aprile 2026 – Presentata presso la “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto “Io ti rispetto”. Libro Aperto: presentata la quinta edizione del FestivalA Salerno la presentazione della quinta edizione di Libro Aperto, il Festival della Letteratura per Ragazzi La conferenza stampa di presentazione... Presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva Io ti rispettoBucchi, Carboni, Bartolomei, Benci, Scassa e Sorbi i testimonial. L’iniziativa è promossa dall’Associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel ... lanazione.it Io ti rispetto. Iniziativa sul fair play all’Isis ValdarnoSuccesso per l’iniziativa di educazione civico-sportiva che da anni unisce memoria storica e valori dello sport da tramandare alle giovani generazioni. Promosso dall’Associazione Familiari Vittime ... lanazione.it