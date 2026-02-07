La partnership tra Eurosport e Warner Bros. Discovery prende il via con entusiasmo. La tv sportiva mette in campo la sua esperienza per raccontare i Giochi in modo coinvolgente, puntando sulla qualità delle immagini e sui commenti di esperti come Gregorio, Ambesi e Livermore. La copertura si svilupperà su HBO Max e discovery+, con l’obiettivo di portare lo spettacolo sportivo direttamente nelle case degli italiani, rendendo ancora più viva l’attesa per l’evento.

Warner Bros. Discovery valorizza Milano Cortina 2026 attraverso il racconto di Eurosport su Hbo Max e discovery+ con Gregorio, Ambesi, Livermore e una visione editoriale distintiva. "La Cerimonia d'apertura ha rappresentato per Warner Bros. Discovery un avvio straordinario del racconto di Milano Cortina 2026, un momento capace di unire emozione e qualità editoriale". Lo afferma Alessandro Araimo, amministratore delegato Warner Bros. Discovery. su Digital-News.it Warner Bros. Discovery valorizza Milano Cortina 2026 attraverso il racconto di Eurosport su Hbo Max e discovery+ con Gregorio, Ambesi, Livermore e una visione editoriale distintiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Eurosport firma per Warner Bros. Discovery avvio Milano Cortina 2026 con qualità e competenza.

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ormai alle porte.

L’Australian Open 2026, prima tappa del Grande Slam, viene trasmesso da Warner Bros.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

