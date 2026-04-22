Giro d’Italia Warner Bros Discovery rinnova i diritti tv a lungo termine

Warner Bros. Discovery ha comunicato il rinnovo dei diritti televisivi per la trasmissione del Giro d’Italia, del Giro d’Italia Femminile e di alcune delle principali gare di ciclismo su strada, sia maschili che femminili. La partnership riguarda le trasmissioni in Italia, Europa e negli Stati Uniti, e il rinnovo ha durata a lungo termine. La decisione coinvolge quindi la copertura di eventi ciclistici di rilievo nel panorama sportivo.

Warner Bros. Discovery (WBD) annuncia oggi il rinnovo a lungo termine dei propri diritti esclusivi per la trasmissione del Giro d’Italia, del Giro d’Italia Femminile e delle migliori gare di ciclismo su strada maschili e femminili in Italia per gli spettatori in Europa e negli Stati Uniti. La copertura televisiva in diretta sarà disponibile per gli spettatori in 50 mercati europei su Eurosport, mentre gli appassionati nel Regno Unito e in Irlanda potranno seguire le gare su TNT Sports. HBO Max offrirà inoltre la copertura in streaming live e on-demand di tutte le principali gare RCS negli Stati Uniti e in Europa, compreso il Regno Unito dopo il lancio della piattaforma a marzo.🔗 Leggi su Digital-news.it

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