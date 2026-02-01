Carlo Conti | Se mi sono sposato lo devo anche ad Antonella Clerici Oggi la mia famiglia ha la priorità sul lavoro

Carlo Conti si confessa a Verissimo e rivela che il suo matrimonio ha molto a che fare con Antonella Clerici. L’attore e conduttore toscano dice che oggi la famiglia viene prima di tutto, più del lavoro. Per la prima volta, racconta anche di come la sua vita sia cambiata e di come creda che le cose giuste arrivino nel momento giusto, senza forzature.

E, infatti, si ritrova con gli occhi lucidi dopo aver guardato il servizio che ha ripercorso la sua carriera: «L'anno scorso ho festeggiato 40 anni in Rai, ma ho iniziato prima con le radio private: è stato un periodo bellissimo perché abbiamo imparato moltissimo. Parlo di me e dei colleghi che sono protagonisti adesso della Tv». Ancora commozione nel ricordare la mamma, per lui figura importantissima visto che gli ha fatto anche da padre: «Babbo (noi a Firenze non diciamo papà) è morto per un tumore ai polmoni quando avevo 18 mesi. Mia madre si è ritrovata da sola, con poche disponibilità e con un figlio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Carlo Conti si racconta a cuore aperto a Verissimo.

