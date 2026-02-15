TS – Kalulu mette le mani addosso a Bastoni Battere la Juve è la svolta

Kalulu ha aggredito Bastoni durante la partita, causando squalifica e sospensione per entrambi. La rissa è scoppiata dopo un contrasto duro nel primo tempo, quando i due difensori si sono spinti e sono venuti alle mani. La tensione tra i giocatori si è fatta palpabile, con altri membri delle squadre che sono intervenuti per separarli. La scena ha spostato l’attenzione dal campo alle conseguenze di un episodio che ha acceso le polemiche.

2026-02-15 00:56:00 Flash news da TS: “Eravamo bloccati dal punto di vista del gioco e della proposta e abbiamo patito. Da due anni non vincevamo uno scontro diretto e i ragazzi ne hanno risentito. Ma col cuore e con quello che andava fatto siamo riusciti a vincerla”. Così Cristian Chivu commenta il successo dell’Inter nel derby d’Italia, che ha visto i nerazzurri scegliere di giocarsela anzitutto su un piano diverso da quello della sportività e del rispetto delle regole. Sportività non pervenuta nella simulazione di Bastoni – desolantemente celebrata come un gol – e regole che La Penna ha dimenticato come applicare espellendo con un doppio giallo il bersaglio della simulazione anziché il simulatore, anch’egli già ammonito (il tutto mentre il protocollo impone al Var di rimanere in silenzio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – “Kalulu mette le mani addosso a Bastoni. Battere la Juve è la svolta” Chivu a Sky Sport: «Kalulu? Tocco leggero ma tenga le mani a casa! Complimenti alla Juve, Spalletti mette in difficoltà chiunque» Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato il derby d’Italia vinto contro la Juventus. Chivu sta con l'arbitro: "Kalulu tocca Bastoni. E da ammonito le mani devi tenertele a casa" Chivu si avvicina all’arbitro per contestare un fallo di Kalulu su Bastoni, sostenendo che il contatto fosse irregolare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Chivu, lo stile Inter: Kalulu mette le mani addosso a Bastoni. Battere la Juve è la svolta; La Premier League piomba su Kalulu: la Juventus accelera sul fronte rinnovo. Chivu non ci sta: "Il rosso a Kalulu Per me è un tocco leggero, però è un tocco. Bisogna dirlo e ammetterlo. Quando io ho subito torti per tocchi leggeri come in Champions League ho detto ai ragazzi di non mettere l'arbitro in condizione di decidere. Il tocco è t facebook Chivu a Dazn: “Kalulu era già ammonito e doveva evitare un gesto che poteva mettere l’arbitro in difficoltà”. La giustificazione è stata peggio dell’errore. È proprio vero che bisogna saper vincere. #interjuventus x.com