Quintana | Sogno Giro e Vuelta Ultimo anno? Non è detto

Quintana non si arrende e sogna ancora il Giro e la Vuelta. Nonostante i problemi degli ultimi anni, il ciclista colombiano non ha intenzione di smettere e lascia aperta la porta a un altro anno in bici. «Non è detto che questa sia l’ultima stagione», ha detto, lasciando intendere che potrebbe ancora tentare di rimanere in corsa.

Roma, 10 febbraio 2026 - La classe '90 dei ciclisti è quella dei ritiri più o meno precoci: poi c'è chi come Nairo Quintana, nonostante i diversi problemi accusati negli anni scorsi in vari ambiti, non solo non lascia, ma prova anche a raddoppiare, non escludendo l'ipotesi che il 2026 potrebbe non essere l'ultimo anno in gruppo.   Le dichiarazioni di Quintana.   Il colombiano è stato intercettato ai microfoni di As a margine della sua partecipazione al Tour of Oman 2026, e il primo argomento toccato ha riguardato proprio le sensazioni miste provate in quella che è la sua ennesima stagione da professionista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

