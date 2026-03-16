Turbativa d' asta Comune di Melilli | assolto il deputato regionale Giuseppe Carta

Il Tribunale di Siracusa ha assolto il deputato regionale Giuseppe Carta, esponente di Movimento per l’Autonomia-Grande Sicilia e sindaco di Melilli, nel procedimento riguardante la turbativa d’asta relativa a presunti appalti nel Comune di Melilli. Carta era coinvolto nell’inchiesta «Muddica», che aveva portato all’indagine su presunte irregolarità nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

I giudici del Tribunale di Siracusa hanno assolto il deputato dell’Assemblea Regionale siciliana Giuseppe Carta, esponente di Movimento per l’Autonomia-Grande Sicilia e sindaco di Melilli, coinvolto nell’i nchiesta «Muddica» su presunti appalti pilotati nel Comune di Melilli, nel Siracusano. La sentenza dispone l’assoluzione perchè il fatto non sussiste per alcuni capi e per intervenuta prescrizione per altri. L’indagine, che nel febbraio 2019 portò anche all ’arresto di Carta e al coinvolgimento di altre otto persone tra amministratori e imprenditori locali, ipotizzava un sistema di gare pubbliche orientate a favorire imprese amiche. Nel... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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