Voto di scambio a giudizio l' ex deputato regionale del Mpa Giuseppe Castiglione

Un ex deputato regionale dell'Mpa in Sicilia, sospeso dall'Ars e membro della commissione Antimafia, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di scambio politico-mafioso. La vicenda riguarda l'ex politico, coinvolto nell'ambito di un'inchiesta che ha portato alla sua citazione in tribunale. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento giudiziario avviato nelle ultime settimane.

Rinvio a giudizio per l'ex deputato regionale dell'Mpa in Sicilia, sospeso dall'Ars, ed ex componente della commissione Antimafia, Giuseppe Castiglione, con l'accusa di scambio politico-mafioso. Nell'ambito dello stesso procedimento, andranno a processo anche Matteo Marchese, ex consigliere.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Turbativa d'asta Comune di Melilli: assolto il deputato regionale Giuseppe CartaI giudici del Tribunale di Siracusa hanno assolto il deputato dell’Assemblea Regionale siciliana Giuseppe Carta , esponente di Movimento per... Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel CasertanoL’episodio riguardante il consigliere regionale della Campania Zannini (per il quale, sempre la procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’allarme degli eurodeputati prima del voto in Ungheria: A rischio libertà ed equità delle elezioni; Voto di scambio alle regionali 2020: il giudice respinge la richiesta risarcitoria di 5 milioni del Ministero della Giustizia; Patate, vodka e minacce: così Orban prova a comprare i voti decisivi; Voto di scambio mafioso, arrestato ex sindaco salentino. Voto di scambio, a giudizio ex deputato regionale siciliano CastiglioneIl Giudice dell’udienza preliminare di Catania ha rinviato a giudizio il deputato regionale sospeso del Mpa in Sicilia, ed ex componente della commissione Antimafia dell’Ars, Giuseppe Castiglione, per ... ilsicilia.it Voto di scambio, a giudizio ex deputato regionale siciliano Castiglione(ANSA) - CATANIA, 17 APR - Il Giudice dell'udienza preliminare di Catania ha rinviato a giudizio il deputato regionale sospeso del Mpa in Sicilia, ed ex componente della commissione Antimafia dell'Ars ... msn.com Voto di scambio, Castiglione a giudizio Presunto accordo elettorale col clan Santapaola-Ercolano. Prosciolto... LEGGI L'ARTICOLO facebook Mps, Lovaglio verso la vittoria con il voto di Banco Bpm x.com