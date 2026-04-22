Chiara Ghelfi, 23 anni, vive a Lodi e sta frequentando l’università statale di Milano, dove studia relazioni internazionali con specializzazione in cooperazione internazionale e diritti umani. Dopo aver conseguito il diploma in scienze umane, si dedica volontariamente al doposcuola popolare, offrendo supporto educativo e momenti di socializzazione ai giovani del quartiere. La sua attività è motivata da una forte passione per il servizio alla comunità e per l’aiuto ai più giovani.

Chiara Ghelfi ha 23 anni e una cascata di capelli rossi che le incornicia il sorriso aperto. Vive a Lodi e dopo il diploma in scienze umane all’istituto Maffeo Vegio studia relazioni internazionali all’Università Statale di Milano con indirizzo cooperazione internazionale e diritti umani. Ha studiato arabo ed inglese e per questa ragione da qualche anno lavora anche part-time come mediatrice culturale nel doposcuola popolare dell’Associazione Pierre a San Fereolo. Un quartiere multietnico, che è un laboratorio di integrazione e progettualità. Perché si è interessata alla mediazione culturale? "Ho sempre voluto lavorare nel sociale, ma fino a un mese prima della maturità ero convintissima che avrei fatto scienza dell’educazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Volontaria per vocazione: "Nel doposcuola popolare garantiamo formazione e momenti di socialità"

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