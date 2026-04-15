Il 10 aprile, a Milano Linate, un volo EasyJet diretto a Manchester è decollato con soli 27 passeggeri a bordo, rispetto ai 148 previsti. Il volo è stato ritardato a causa di un blocco temporaneo dei controlli ai punti di frontiera, causato da un problema tecnico al nuovo sistema informatico. La compagnia ha comunicato che l’aereo è partito con un numero di passeggeri molto inferiore rispetto alla capacità totale.

Il nuovo sistema informatico di controllo delle frontiere ha causato il blocco operativo di un volo EasyJet a Milano Linate lo scorso 10 aprile, costringendo l’aeromobile a decollare verso Manchester con soli 27 passeggeri su 148 previsti. La domenica è stata segnata dal disservizio generato dall’EES (EntryExit System), che ha paralizzato le procedure per i viaggiatori extra-UESEEsvizzeri, lasciando oltre 100 persone bloccate in terminal. Collasso tecnologico e gestione dell’emergenza a Linate. La domenica del 10 aprile si è trasformata in un momento di forte tensione per i 148 passeggeri del volo EasyJet 5420. Il passaggio ai controlli automatizzati, volto a sostituire i timbri manuali sui passaporti con la registrazione di dati anagrafici, impronte digitali e riconoscimento facciale, ha prodotto una congestione senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco ai controlli a Linate: volo EasyJet parte quasi vuoto

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