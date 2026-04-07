Cosa succede se mi cancellano il volo perché manca il carburante? Dal rimborso del biglietto all’indennizzo ecco tutti i diritti dei passeggeri

Con l’aumento dei rischi di razionamento del carburante, alcuni aeroporti italiani stanno affrontando carenze di cherosene, mentre l’Unione europea ha evidenziato la possibilità di cancellazioni di voli per mancanza di carburante. In questi casi, i passeggeri hanno diritto a specifiche forme di tutela, tra cui il rimborso del biglietto e l’indennizzo. La situazione ha generato preoccupazioni tra chi deve pianificare i propri spostamenti durante le vacanze estive.

Tra l’Unione europea che cita apertamente il rischio di razionamento del carburante e i primi aeroporti italiani che restano a corto di cherosene, lo spettro della guerra in Medio Oriente minaccia di rovinare i piani per le vacanze estive di milioni di italiani. Finora, le tensioni fra Stati Uniti e Iran – e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz – hanno portato a forti oscillazioni del prezzo di gas e petrolio. Sul medio periodo, il problema potrebbe diventare la disponibilità stessa di carburante, con conseguenze devastanti su tutta l’economia, a partire proprio dai trasporti. Ma cosa accadrebbe se davvero le compagnie aeree dovessero cominciare a cancellare voli per mancanza di carburante? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Dona, presidente dell’ Unione nazionale consumatori (Unc). 🔗 Leggi su Open.online

Carburante per aerei, cosa succede se "finisce" il jet fuelNon c’è ancora nessuna emergenza ma è bene prepararsi a scenari inconsueti e potenzialmente senza precedenti per l’aviazione civile in Europa.

Verona Bologna, ecco la decisione ufficiale sulla trasferta: come richiedere il rimborso del bigliettoBologna, 13 gennaio 2026 - Ora è ufficiale: la trasferta di giovedì a Verona è stata vietata a tutti i residenti nella provincia di Bologna (era già...

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