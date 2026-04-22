La puntata di Volley Night approfondisce la carriera di due figure di rilievo della pallavolo, Anna Gray e Andrea Giani. Vengono raccontate le loro storie, gli infortuni e i successi olimpici ottenuti nel corso degli anni. La trasmissione si concentra sui momenti chiave e sulle tappe più significative delle rispettive carriere, offrendo uno sguardo dettagliato sulla loro esperienza nel mondo della pallavolo.

Volley Night torna con una puntata imperdibile dedicata a due grandi protagonisti della pallavolo italiana ed europea: Anna Gray e Andrea Giani. Con la conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, insieme ai talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, il programma racconta storie, emozioni e retroscena del grande volley. Anna Gray, tra le protagoniste del trionfo dell’Italia in Volleyball Nations League, ripercorre la sua stagione con Chieri: un’annata iniziata ad altissimo livello, ma segnata dal grave infortunio subito a Lodz durante la Coppa CEV, che ha interrotto anzitempo il suo percorso. Andrea Giani, leggenda della pallavolo mondiale, analizza invece la sua carriera da allenatore dopo una straordinaria esperienza da giocatore.🔗 Leggi su Oasport.it

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Volley Night: Andrea Giani ed Anna Gray protagonisti | Storie, infortuni e podi olimpici

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