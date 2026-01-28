Ivan Zaytsev e Alice Nardo a Volley Night | storie di rinascita tra Superlega e A1

Ivan Zaytsev e Alice Nardo sono stati protagonisti a Volley Night, portando in scena storie di rinascita tra Superlega e A1. Tra vittorie e delusioni, i due atleti hanno condiviso il loro percorso, fatto di cadute e traguardi raggiunti con tenacia. La serata ha messo in luce come la passione per la pallavolo possa spingere a rialzarsi sempre, anche nei momenti più difficili.

Volate salvezza, trionfi, cadute e rinascite: Volley Night racconta le storie che accendono il cuore della pallavolo italiana. Nella nuova puntata, condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, riflettori puntati su due protagonisti assoluti della stagione. Per la Superlega, basta un soprannome per evocare emozioni: Lo Zar. Ivan Zaytsev è il simbolo della rinascita di Cuneo, protagonista di una salvezza sempre più solida e di un finale di stagione che guarda con ambizione anche alla zona playoff. Le sue ultime prestazioni, di altissimo livello, hanno riacceso l'entusiasmo dei tifosi e riportato il suo nome al centro della scena del volley italiano.

