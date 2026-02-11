Scanferla e Bosso protagonisti a Volley Night | tra Mondiale e sogni playoff

Da oasport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I due giocatori, Scanferla e Bosso, hanno conquistato il pubblico a Volley Night, l’evento dedicato alla pallavolo italiana. Durante la serata, hanno parlato dei loro ultimi impegni, tra il Mondiale e la corsa ai playoff. Entrambi hanno mostrato entusiasmo e determinazione, pronti a dare il massimo per raggiungere nuovi traguardi. La serata ha fatto emergere le storie di due atleti che non si arrendono e puntano ancora più in alto.

Ultimi sforzi, nuovi obiettivi, vecchi trionfi. A Volley Night si raccontano le storie dei grandi protagonisti della pallavolo italiana. Nella nuova puntata, condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, i riflettori si accendono su due volti simbolo del presente e del futuro del volley azzurro: Leonardo Scanferla e Teresa Maria Bosso. I SOGNI SON DESIDERI! Rieder e Kainzwaldner campioni olimpici: due ori in 20 minuti nello slittino! Poco meno di un’ora che entra nella storia delle Olimpiadi invernali per l’Italia. Da VoetterOberhofer, nel doppio femminile, a RiederKainzwaldner,. 🔗 Leggi su Oasport.it

