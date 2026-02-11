Scanferla e Bosso protagonisti a Volley Night | tra Mondiale e sogni playoff

I due giocatori, Scanferla e Bosso, hanno conquistato il pubblico a Volley Night, l’evento dedicato alla pallavolo italiana. Durante la serata, hanno parlato dei loro ultimi impegni, tra il Mondiale e la corsa ai playoff. Entrambi hanno mostrato entusiasmo e determinazione, pronti a dare il massimo per raggiungere nuovi traguardi. La serata ha fatto emergere le storie di due atleti che non si arrendono e puntano ancora più in alto.

Ultimi sforzi, nuovi obiettivi, vecchi trionfi. A Volley Night si raccontano le storie dei grandi protagonisti della pallavolo italiana. Nella nuova puntata, condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, i riflettori si accendono su due volti simbolo del presente e del futuro del volley azzurro: Leonardo Scanferla e Teresa Maria Bosso. I SOGNI SON DESIDERI! Rieder e Kainzwaldner campioni olimpici: due ori in 20 minuti nello slittino! Poco meno di un’ora che entra nella storia delle Olimpiadi invernali per l’Italia. Da VoetterOberhofer, nel doppio femminile, a RiederKainzwaldner,. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scanferla e Bosso protagonisti a Volley Night: tra Mondiale e sogni playoff Approfondimenti su Scanferla Bosso Dall’oro Mondiale U21 all’oro Mondiale 2022: Piomboni e Pinali protagonisti a Volley Night Nella nuova puntata di Volley Night, si approfondiscono le carriere di Piomboni e Pinali, protagonisti di successi internazionali. Ivan Zaytsev e Alice Nardo a Volley Night: storie di rinascita tra Superlega e A1 Ivan Zaytsev e Alice Nardo sono stati protagonisti a Volley Night, portando in scena storie di rinascita tra Superlega e A1. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Scanferla e Bosso protagonisti a Volley Night: tra Mondiale e sogni playoff #serieA2 #Mondaynight Volley Talmassons Volley Melendugno SERIE A2. Il monday night è delle Pink Panthers: la CDA s’impone per 1-3 Melendugno Scandicci e Novara in trasferta a Vallefoglia e Macerata, poi Perugia-Busto, Milano-San Giovanni e Cune - facebook.com facebook Serie A2 Tigotà – Il Monday Night di Brescia vale la testa della classifica: 3-0 a Melendugno e sorpasso a Costa Volpino e Talmassons Leggi la news x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.