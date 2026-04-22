Nel mondo del volley, il mercato estivo si fa sentire con molte voci e trattative in corso. Tra le principali mosse, il libero Scanferla si trasferisce a Verona, mentre D’Amico approda a Padova. La metà della SuperLega sembra già in fase di pausa, ma le indiscrezioni continuano a circolare, alimentando le discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Per mezza SuperLega è già periodo di vacanze e quindi il mercato impazza. O quantomeno le indiscrezioni di mercato. Il sito VolleyNews ha riportato l’ingaggio del libero Scanferla, in stagione a Monza, da parte di Verona. Una possibilità che, se diventasse realtà, toglierebbe definitivamente Balaso dal mercato e farebbe dormire sonni più tranquilli ai tifosi della Lube. Avevamo scritto che il corteggiamento da parte di Perugia non era andato a buon fine e che il capitano sarebbe rimasto a Civitanova almeno fino al 2027 (quando gli scade il contratto), tuttavia anche la Rana lo aveva "tentato", anzi lo aveva fatto con più caparbietà rispetto all’approccio stile sondaggio da parte degli umbri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley mercato. Il libero Scanferla a Verona, D’Amico a Padova

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