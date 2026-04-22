Voli cancellati per carenza di carburante? Niente risarcimento Ecco perché

Voli cancellati per mancanza di carburante non danno diritto a risarcimento. La normativa europea stabilisce chiaramente che, in questi casi, le compagnie aeree non sono tenute a compensare i passeggeri. Questa regola si applica anche se il volo viene cancellato all’ultimo minuto, e riguarda le situazioni in cui la cancellazione deriva da motivi tecnici o operativi legati alla disponibilità di carburante. I passeggeri coinvolti devono affidarsi ad altre forme di assistenza o rimborsi previsti dalla legge.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – I passeggeri che quest’estate dovessero vedersi il volo cancellato a causa della carenza di carburante, non avranno diritto a un risarcimento, ma solo al rimborso del biglietto o alla riprotezione su altro volo, a scelta, perché la carenza di jet fuel si qualifica come “ circostanza eccezionale “, al contrario del mero rincaro del combustibile, che non si qualifica come tale e, dunque, dà diritto anche al risarcimento del danno subito. Lo ha chiarito il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, durante una conferenza stampa al termine della riunione in videoconferenza dei ministri dei Trasporti dell’Ue.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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