Durante il trimestre estivo, alcuni voli saranno cancellati a causa della carenza di carburante per aerei, noto come jet fuel. In questi casi, i passeggeri avranno diritto al rimborso del biglietto, ma non potranno richiedere un risarcimento economico. La normativa vigente prevede questa distinzione tra le due tipologie di indennizzo in situazioni di cancellazione di voli.

Oltre al danno, la beffa. Sì, perché se nel trimestre estivo alcuni voli saranno cancellati a causa della mancanza di jet fuel, il carburante per gli aerei, i passeggeri non potranno ottenere un risarcimento economico. Qual è il regolamento. Se la situazione internazionale non dovesse migliorare nel breve periodo, come ormai viene affermato da più parti e dalle più autorevoli fonti, le prossime settimane si faranno sempre più dure. Proprio in concomitanza con il periodo dell’anno in cui si viaggia di più, ovvero il trimestre estivo. Cosa potrebbe accadere? Nel caso un volo aereo dovesse essere cancellato per mancanza di carburante, i passeggeri sarebbero rimborsati dalla compagnia aerea, ovvero gli si restituiranno i soldi del o dei biglietti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Voli cancellati per carenza di carburante? Sì al rimborso, no al risarcimento. Ecco perché

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