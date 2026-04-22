Voli cancellati per carenza di carburante l’Ue | Niente risarcimento oltre al rimborso del biglietto

L'Unione Europea ha stabilito che in caso di cancellazioni di voli dovute a carenza di carburante, i passeggeri hanno diritto solo al rimborso del biglietto, senza ulteriori compensazioni. Nei giorni scorsi, molte compagnie aeree europee hanno annullato numerosi voli, tra cui una grande compagnia che ha cancellato circa 20.000 collegamenti. Bruxelles ha inoltre equiparato la mancanza di cherosene a una causa di forza maggiore, escludendo risarcimenti aggiuntivi.

Nel mirino il traffico aereo europeo: Lufthansa elimina 20 mila collegamenti. Bruxelles equipara la mancanza di cherosene a una causa di forza maggiore Con il costo del carburante in crescita, sono in aumento anche i voli cancellati. L’Unione europea è intervenuta sul fronte dei diritti dei passeggeri. Se un volo viene cancellato per mancanza di cherosene nello scalo di partenza, il viaggiatore avrà diritto alla riprotezione su un altro collegamento o in alternativa, al rimborso del biglietto. Ma non potrà ottenere la compensazione del danno che si subisce a causa della mancata partenza. È questa la linea illustrata a Bruxelles dal...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Voli cancellati per carenza di carburante, l’Ue: “Niente risarcimento oltre al rimborso del biglietto” Notizie correlate Leggi anche: Voli cancellati per carenza di carburante? Sì al rimborso, no al risarcimento. Ecco perché Voli cancellati e carenza di carburante, quando non scattano i risarcimenti. La conferma del commissario Ue sulle «circostanze straordinarie»Il caro carburante non basta a esonerare le compagnie aeree dall’obbligo di risarcire i passeggeri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Voli cancellati in Ue: niente risarcimento per carenza jet fuel, ecco perché; Voli cancellati per carenza di carburante? Sì al rimborso, no al risarcimento. Ecco perché; Voli cancellati per il caro carburante: ecco quando si ha diritto al risarcimento; Unione europea: Mercato carburanti aerei tirato, ma non sono previste cancellazioni voli. Voli cancellati in Ue: niente risarcimento per carenza jet fuel, ecco perchéI passeggeri che quest'estate dovessero vedersi il volo cancellato a causa della carenza di carburante, non avranno diritto a un risarcimento, ma solo al rimborso del biglietto o alla riprotezione su ... adnkronos.com Voli cancellati per il carburante, c’è il diritto al rimborso? Ecco cosa fa la differenzaIl commissario ai trasporti Tzitzikostas: L’aumento dei prezzi del jet fuel non è una circostanza eccezionale. Diverso il caso, per ora escluso, di carenza di approvvigionamenti. Riprotezione, resti ... msn.com Lufthansa: voli cancellati per il caro carburante x.com Guerra in Iran e caro carburante: provvedimento choc di Lufthansa, cancellati 20.000 voli estivi Taglio drastico dei collegamenti da maggio a ottobre per il gruppo di cui fa parte anche Ita Airways - facebook.com facebook