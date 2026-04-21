Durante una consulenza tecnica a Chieti, uno dei minori ha pronunciato un grido: “Voglio tornare a casa”. La scena si è svolta nel contesto di una famiglia che si trovava nel bosco, suscitando grande attenzione tra gli operatori presenti. Le parole sono state pronunciate durante un momento di confronto, in un’ambientazione che ha accentuato la carica emotiva delle dichiarazioni. La vicenda ha attirato l’interesse delle autorità coinvolte nel caso.

Chieti - Durante una consulenza tecnica emergono parole cariche di emozione da uno dei minori coinvolti nel caso: il racconto degli esperti riaccende il dibattito Un momento carico di emozione e tensione emerge dal caso dei cosiddetti “bambini nel bosco”, al centro di un complesso percorso giudiziario e psicologico. Durante una recente consulenza tecnica, uno dei tre minori, visibilmente commosso, avrebbe pronunciato parole semplici ma forti: “Voglio tornare a casa”. A riferire l’episodio è lo psichiatra Tonino Cantelmi, incaricato come perito dai legali dei genitori, che ha raccontato quanto avvenuto nel corso di un incontro informale alla presenza di consulenti ed esperti, tra cui la Ctu del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Simona Ceccoli.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel bosco, il grido che scuote tutti: “Voglio tornare casa”

Famiglia nel bosco, le foto che possono cambiare tutto - 1mattina News 29/12/2025

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Famiglia nel bosco, uno dei figli durante la consulenza ha chiesto di tornare a casa. Lo psichiatra Cantelmi riferisce quanto accaduto davanti a periti e alla Ctu Ceccoli. #ANSA x.com