Voglio i soldi per tornare a casa o mi dò fuoco

Un uomo di 33 anni si è presentato negli uffici comunali di Falerone, portando con sé dell'alcol etilico. Dopo aver cosparso i vestiti, ha pronunciato parole minacciose, chiedendo denaro per poter tornare nel suo paese e minacciando di darsi fuoco se non avesse ricevuto aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

"Se non mi date i soldi per tornare al mio Paese mi dò fuoco". Allarme negli uffici comunali di Falerone, dove uno straniero di 33 anni ha fatto irruzione con alcol etilico per poi cospargersi gli indumenti e minacciare di darsi fuoco. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha impedito che il drammatico episodio si trasformasse in tragedia. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montegiorgio hanno così denunciato il 33enne per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Secondo quanto ricostruito, lo straniero si è presentato negli uffici comunali pretendendo con toni aggressivi somme di denaro per fare rientro nel proprio Paese d’origine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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