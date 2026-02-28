Big Mama bloccata a Dubai | Voglio tornare a casa ho paura e l’attacco in Iran cambierà anche Sanremo

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, si trova attualmente a Dubai, dove ha dichiarato di voler tornare in Italia perché si sente in pericolo. La cantante è rimasta bloccata in città da diversi giorni, dopo un viaggio che avrebbe dovuto concludersi senza problemi. Nel frattempo, si parla anche di un possibile collegamento tra l’attacco in Iran e la partecipazione di Sanremo.

Marianna Mammone, in arte BigMama, è lontana dall’Italia da giorni, reduce da un viaggio che avrebbe dovuto concludersi senza intoppi. Invece, nella mattinata di sabato 28 febbraio 2026, il volo partito dall’aeroporto di Malé, nelle Maldive, è stato dirottato in pieno deserto, nelle vicinanze di Dubai, nel mezzo di uno scenario che nessuno a bordo aveva previsto: l’avvio dell’ Operazione Ruggito del Leone, il massiccio attacco congiunto lanciato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran.Una volta a terra, i passeggeri sono stati trasferiti in un hotel della città e invitati a non uscire. Poco dopo, la cantante ha impugnato il telefono e ha pubblicato un video sui propri canali social che in pochi minuti ha fatto il giro della rete: voce spezzata, occhi lucidi, un appello rivolto non solo ai fan, ma a chiunque potesse fare qualcosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Big Mama bloccata a Dubai tra missili e paura: ‘Vogliamo solo tornare a casa’Una storia che sembra uscita da un film, ma è la realtà che sta vivendo in queste ore Big Mama.

Big Mama bloccata a Dubai: “Sentiamo i missili sulla testa, un incubo. Sono terrorizzata, voglio solo tornare a casa”“Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

