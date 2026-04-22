Voghera celebra il Sitting Volley | 45 scatti e il dialogo con gli atleti

A Voghera si svolge il fine settimana del 25 e 26 aprile 2026 un evento dedicato al Sitting Volley, una disciplina che coinvolge atleti con disabilità. Durante la manifestazione sono stati scattati 45 scatti che documentano momenti di gara e di interazione tra i partecipanti. L’evento si propone di mettere in luce l’impegno e la determinazione degli atleti coinvolti, offrendo un’occasione di confronto e di partecipazione per il pubblico locale.

Il fine settimana del 25 e 26 aprile 2026 porterà a Voghera un evento che mette al centro la forza della resilienza sportiva. Presso la Palestra di San Vittore, situata in via San Vittore, si terrà la mostra fotografica intitolata Stesso piano stesso cuore, un percorso visivo dedicato al Sitting Volley e alle sue figure chiave. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Movisport e Spazio53 Visual Imaging. Attraverso l’obiettivo di Mirko Riccardi, l’esposizione presenterà 45 scatti che catturano l’essenza della Nazionale Italiana di Sitting Volley e della compagine di Garlasco. Le immagini sono state concepite per trasmettere la coordinazione fisica, la potenza del gesto atletico e lo spirito collettivo che caratterizza questo sport, evidenziando il dinamismo e la carica emotiva degli atleti impegnati in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voghera celebra il Sitting Volley: 45 scatti e il dialogo con gli atleti Notizie correlate Cuneo ospita il raduno congiunto della nazionale maschile di Sitting Volley con la PoloniaSi è chiuso ieri, al palazzetto dello sport di cuneo, il terzo collegiale stagionale della nazionale maschile di sitting volley, un periodo di lavoro... Milano-Cortina: gli atleti tedeschi sbarcano su OnlyFans tra scatti osé e calendari hotLa nuova frontiera per finanziare il sogno olimpico invernale degli sportivi d’élite La strada che conduce ai Giochi Invernali di… La strada che... Altri aggiornamenti Si parla di: A Voghera una mostra per celebrare il talento che spicca il volo. Pallavolo inclusiva a Voghera le nazionaliitaliana e croataVoghera torna ad ospitare il sitting volley grazie alla collaborazione tra la l'associazione sportiva Movisport e il Comune per un'iniziativa denominata Movisitting, che esalta il valore inclusivo ... laprovinciapavese.gelocal.it La nazionale maschile di sitting in collegiale con l'OlandaDa giovedì 23 a domenica 26 aprile tredici azzurri, agli ordini del tecnico Marchesi si ritroveranno a Pavia dove avranno l'opportunità di allenarsi insieme alla rappresentativa orange ... tuttosport.com