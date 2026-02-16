Milano-Cortina | gli atleti tedeschi sbarcano su OnlyFans tra scatti osé e calendari hot

La nuova frontiera per finanziare il sogno olimpico invernale degli sportivi d’élite La strada che conduce ai Giochi Invernali di. La strada che conduce ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 non passa soltanto attraverso faticosi allenamenti sulla neve, ma attraversa sempre più spesso i territori inesplorati come OnlyFans. Molti atleti tedeschi di altissimo livello hanno deciso di rompere i tabù tradizionali per sostenere i costi esorbitanti di una carriera agonistica che gli sponsor classici non riescono più a coprire interamente. Questa tendenza riflette una crisi profonda del sistema di finanziamento sportivo dove i fondi pubblici e i marchi istituzionali appaiono ormai insufficienti per gestire trasferte e materiali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La bobbista tedesca Lisa Buckwitz ha deciso di usare OnlyFans per raccogliere fondi necessari alla sua partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, alcuni atleti tedeschi adottano strategie di finanziamento alternative a causa delle limitate risorse provenienti da sponsor tradizionali e fondi pubblici.

