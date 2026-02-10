Questa mattina, al palazzetto dello sport di Cuneo, si è concluso il terzo collegiale stagionale della nazionale maschile di sitting volley. La squadra ha lavorato duramente per prepararsi alle prossime sfide, in un periodo di allenamenti intensi. La presenza della Polonia ha reso l’evento ancora più importante, portando i giocatori italiani a confrontarsi con una delle squadre più forti del ranking internazionale.

Si è chiuso ieri, al palazzetto dello sport di cuneo, il terzo collegiale stagionale della nazionale maschile di sitting volley, un periodo di lavoro intenso che ha coinvolto anche una rappresentativa straniera di alto livello. l’incontro ha fornito opportunità mirate di allenamento, analisi delle dinamiche di squadra e pianificazione della stagione, ponendo al centro lo sviluppo tecnico e la crescita collettiva. tre giorni di lavoro operativo hanno evidenziato una sinergia tra nuove metodologie e pratiche consolidatesi nel team italiano, con un focus sull’integrazione tra sitting volley e para beach standing. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cuneo ospita il raduno congiunto della nazionale maschile di Sitting Volley con la Polonia

Approfondimenti su Cuneo Nazionale

Stadium Mirandola torna in campo questa sera alle 20 nel campionato di A3 di pallavolo maschile, affrontando Gabbiano nel match di ritorno.

Al PalaSimoncelli di Mirandola, la Stadium ospita oggi alle 15 il Sarlux Sarroch, formazione sarda dell’hinterland cagliaritano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cuneo Nazionale

Cuneo ospiterà il raduno della nazionale maschileCUNEO- Si intensifica l a preparazione della nazionale maschile di Sitting Volley che, dopo aver concluso lo corso 25 gennaio lo stage nel Centro Pavesi di Milano, si accingono ad un nuovo raduno. Gli ... corrieredellosport.it

Sitting Volley: la nazionale maschile in raduno a CuneoGli azzurri si ritroveranno da giovedì 5 febbraio a domenica 8 febbraio. Per questo nuovo raduno convocati 12 atleti: ... tuttosport.com

Lo sport è inclusione, gioco, crescita e gioia! Gli alunni della 1ª F della Scuola Secondaria "R. Paolucci" hanno concluso con successo un modulo dedicato al Sitting Volley, coordinato dai docenti Luigi Spadaccini, Alessandro D'Adamo, Virginia Antonella - facebook.com facebook

Concluso a Cuneo, per la Nazionale Maschile di sitting volley, il collegiale congiunto con la Polonia LE DICHIARAZIONI DEL CT MARCHESI QUI: federvolley.it/node/132669 Terminato anche il collegiale di Pisa per le azzurre campionesse d'Eur x.com