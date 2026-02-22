Agente morso al braccio durante un controllo

Durante un controllo di routine, un uomo ha reagito violentemente agli agenti e lo ha morso al braccio, ferendolo leggermente. La sua azza ha tentato di scappare, ma è stato subito bloccato. Gli agenti hanno chiamato un’ambulanza per valutare il collega ferito. L’uomo è stato portato in questura e adesso si trova in stato di fermo. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i passanti presenti sul posto.

Un poliziotto della municipale morso ad un braccio e ferito. L’assessore Giorgio: “Nostro impegno per la sicurezza del parco costante, già il terzo arresto del 2026, solidarietà all'agente ferito” È stato fermato per un normale controllo, ma ha reagito agli agenti e ne ha morso uno, ferendolo e finendo in manette. È successo venerdì al Parco delle Cascine dove era in corso la normale attività di controllo per la sicurezza dell'area verde da parte della polizia municipale. Durante uno dei numerosi servizi di pattugliamento e monitoraggio impostati in zona gli agenti del Reparto Sicurezza Urbana hanno proceduto al controllo di un uomo nei pressi dei giardini di piazzale Thomas Jefferson. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Minneapolis, nuove tensioni: agente spara e ferisce un immigrato durante controlloA Minneapolis si sono verificate recenti tensioni dopo che un agente ha sparato a un uomo durante un controllo del traffico.

Milano, ucciso da poliziotto durante controllo antidroga. Agente: “Ho avuto paura”L’intera vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto durante un controllo antidroga a Milano, dove un poliziotto ha sparato uccidendo un giovane di 28 anni.

