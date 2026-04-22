Vlahovic non coinvolto nell’inchiesta escort Milano | rettifica dopo le notizie circolate nelle ultime ore

Nelle ultime ore sono circolate notizie che collegavano un calciatore all'inchiesta riguardante escort a Milano. Tuttavia, un comunicato ufficiale dell'avvocato dell'atleta ha chiarito che Vlahovic non è coinvolto nel procedimento. La procura non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla situazione, e al momento non risultano altre persone indagate nell'indagine.

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