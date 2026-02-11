Vlahovic Juve il centravanti serbo spinge per il trasferimento in uno di questi due club | le novità sul suo futuro

Dusan Vlahovic vuole lasciare la Juventus. Il centravanti serbo ha già fatto sapere di preferire uno dei due club in cui spera di trasferirsi a giugno. La situazione è calda e le trattative sono in corso, anche se ancora niente è deciso. La Juve aspetta con attenzione, mentre Vlahovic spinge per una svolta.

Vlahovic Juve, il calciatore spinge per il trasferimento in una di queste due squadre a giugno. Vediamo insieme tutte le novità sul suo futuro. La Juve convive con l’incertezza legata al destino di Dusan Vlahovic. Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport, il calciatore è libero di firmare con un nuovo club essendo in scadenza a giugno. Nonostante l’attaccante sia attualmente ai box per infortunio, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Luciano Spalletti a metà marzo, il mercato intorno a lui resta accesissimo. Recentemente è stato visto esultare allo Stadium per la rete di Pierre Kalulu, ma il suo legame con Torino sembra destinato a concludersi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dusan Vlahovic si avvicina alla scadenza del suo contratto con la Juventus, alimentando le speculazioni sul suo futuro.

