Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni tra il club e l’attaccante, con incontri che hanno portato a una proposta concreta per il rinnovo. Le parti hanno confermato di aver stabilito un accordo di massima e di essere vicine a definire i dettagli finali. La Juventus sta preparando un’offerta ufficiale, mentre il giocatore si è mostrato disponibile a valutare la proposta. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro dell’attaccante.

di Luca Fioretti Vlahovic Juventus, si riaccendono le speranze dei tifosi: la dirigenza prepara l’offerta cruciale per prolungare la permanenza del bomber. Il futuro di Dusan Vlahovic rappresenta senza dubbio uno dei temi più caldi e dibattuti in vista della prossima estate. Il centravanti serbo ha attualmente un contratto in naturale scadenza nel mese di giugno, ma la sua ferma volontà è quella di continuare a difendere i colori della Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti in causa proseguiranno la trattativa con estrema fiducia e grande serenità: l’obiettivo primario è capire se si arriverà rapidamente a un’intesa totale a livello economico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, spunta quel patto per il rinnovo: le parti sono state chiare! Cosa può succedere nelle prossime settimane

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