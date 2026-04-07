Rischio lockdown energetico | cosa può succedere davvero all’Italia nelle prossime settimane

Da notizieaudaci.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si è intensificata la preoccupazione per un possibile lockdown energetico in Italia, legato principalmente alle riserve di gas e alle forniture provenienti dall’estero. Le autorità hanno cominciato a monitorare attentamente la situazione, che potrebbe portare a restrizioni o limitazioni nel settore energetico, soprattutto in vista dell’aumento dei consumi stagionali. La questione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle forniture e sulla dipendenza dall’estero.

Lockdown energetico Italia: perché torna l’allarme sul gas?. L’ipotesi non è più relegata ai retroscena. Il lockdown energetico in Italia torna a essere uno scenario concreto, e non tra mesi ma nel giro di poche settimane. Tutto ruota attorno a un punto nevralgico del sistema globale: lo Stretto di Hormuz. Se non verrà riaperto rapidamente, le conseguenze sulle forniture di gas potrebbero essere immediate. A lanciare segnali sempre meno rassicuranti è lo stesso Governo. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, avrebbe già pronto un piano d’emergenza da portare a Palazzo Chigi. Un piano che, dietro il linguaggio tecnico, nasconde una realtà più semplice: consumare meno energia, subito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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