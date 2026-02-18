Vlahovic Juventus | nuovo tentativo per il rinnovo nelle prossime settimane ma attenzione alle mosse di questo club Le novità

Vlahovic Juventus, in arrivo un nuovo tentativo per il rinnovo del contratto dalla società bianconera nelle prossime settimane. Ma questo club.. La Juve si muove su due tavoli delicatissimi in questa fase della stagione, cercando di bilanciare la necessità di rinforzi difensivi con una complessa strategia offensiva. Il dossier più scottante sulla scrivania della dirigenza riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il capitolo relativo al centravanti resta apertissimo, nonostante una scadenza contrattuale che inizia a farsi minacciosa per le strategie del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Juve, futuro ormai segnato: niente rinnovo del contratto in scadenza, ecco le prossime mosse. Cosa dobbiamo aspettarciDopo le recenti indiscrezioni, è ormai certo che Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, in scadenza quest’estate.

Calciomercato Juventus, non si esclude questo colpo nelle prossime settimane: la dirigenza andrà a caccia di opportunità per il reparto. Il pianoLa Juventus è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Di Marzio: Vlahovic non vuole lasciare la Juventus. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni tra la società e il suo procuratoreGianluca Di Marzio, im collegamento com Sky Sport, ha raccontato dei retroscena relativi all'interesse della Juventus, la scorsa estate, per Victor Osimhen e ha dato anche alcuni aggiornamenti ... tuttojuve.com

Vlahovic vuole restare alla Juventus, ribaltone improvviso in casa bianconeraIl futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora alla Juventus con il centravanti serbo che, nonostante il contratto in scadenza, sarebbe pronto a firmare un nuovo accordo con la società bianconera. calciomercato.it

