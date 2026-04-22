Nuovo attacco di Vladimir Solovyov contro Giorgia Meloni. Non contento degli insulti e delle frasi sessiste che hanno scatenato il caso diplomatico con Mosca, suscitando la condanna trasversale della politica anche a livello internazionale, il conduttore della Tv russa è tornato a scagliarsi contro la presidente del Consiglio, che ha definito “seguace di Mussolini” e “complice dei crimini dell’Italia fascista”. Il nuovo attacco di Solovyov Il giornalista russo fedelissimo di Vladimir Putin è tornato a rivolgersi a Giorgia Meloni, affermando di essere “perseguitato ancora una volta dalle autorità italiane” in quanto ebreo. “È già successo più...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vladimir Solovyov torna all'attacco di Giorgia Meloni, "complice dei crimini del fascista Mussolini"

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Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: “Fascista putt…”Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni.

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Temi più discussi: Chi è Vladimir Solovyov, star della tv russa che ha insultato Meloni; Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonata; Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle. E lei risponde.

Russia, Solovyov torna ad attaccare Meloni: Fascista. E Zakharova: Italia confusa dalla sua stessa propagandaRoma, 22 aprile 2026 – Nuovi attacchi all’Italia da Mosca: il conduttore russo (e filo-Cremlino) Vladimir Solovyov è tornato oggi ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiarando ... quotidiano.net

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Da Mosca arriva un attacco violento e volgare contro la presidente del Consiglio. A colpire è Vladimir Solovyov, uno dei più noti volti televisivi e propagandista vicinissimo al Cremlino, il 'megafono' di Vladimir Putin, in diretta dal suo programma Polnyj Kontakt, x.com