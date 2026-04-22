Vladimir Solovyov e le minacce a Nato e Occidente nel 2022 non ci sarà nessuna pietà

Nel 2022, un noto conduttore russo ha dichiarato che non avrebbe mostrato pietà in caso di conflitto con la NATO e i Paesi occidentali. Quattro anni prima, aveva già anticipato che Mosca sarebbe entrata in guerra con i membri della NATO. Le sue dichiarazioni sono state prese come minacce dirette e fanno parte di un discorso più ampio sui rapporti tra Russia e Occidente.

Tra le uscite più estreme del giornalista Vladimir Solovyov nei confronti dell’Occidente, Italia inclusa, spicca senza dubbio la minaccia non troppo velata nei confronti dei Paesi membri della Nato. Balzato nuovamente agli onori delle cronache per le sue accuse nei confronti di Giorgia Meloni, il giornalista russo ha un ricco curriculum di dichiarazioni propagandistiche. Nell’aprile 2022, ospite di una puntata di Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio, il “fedelissimo” di Vladimir Putin fu messo di fronte a molte di queste. Una su tutte: “Distruggeremo l’Occidente”. Le minacce sulle TV russe del 2022: "Distruggiamo l'Occidente"...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vladimir Solovyov e le minacce a Nato e Occidente nel 2022, "non ci sarà nessuna pietà" Notizie correlate Vladimir Solovyov e lo scontro con Del Debbio a Dritto e Rovescio nel 2022: "Non osate", "mi fa inc******"Il nome di Vladimir Solovyov è tornato in auge in Italia per via degli insulti rivolti a Giorgia Meloni, definita “fascista”. Charlie Hebdo colpisce ancora, Ali Khamenei finisce nel wc tra le macerie: «Nessuna pietà per chi ha massacrato gli iraniani»Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo non si smentisce e nel numero in edicola da oggi, mercoledì 4 marzo, dà l’ultimo saluto «a modo suo»... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chi è Vladimir Solovyov, star della tv russa che ha insultato Meloni; Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Chi è Solovyov, il noto anchor della tv russa fedelissimo di Putin che insulta Meloni; Il polemista russo Solovyov insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonata. Vladimir Solovyov e le minacce a Nato e Occidente nel 2022, non ci sarà nessuna pietàTra le uscite più estreme del giornalista Vladimir Solovyov nei confronti dell’Occidente, Italia inclusa, spicca senza dubbio la minaccia non troppo velata nei confronti dei Paesi membri della Nato. virgilio.it Vladimir Solovyov, chi è il giornalista russo che insulta la premier Meloni ma possiede due ville (sequestrate) sul lago di ComoSposato tre volte, otto figli è un anchorman ultranazionalista, fedelissimo di Putin e convinto sostenitore della guerra in Ucraina. Proprio per questo nel 2022 gli sono state sequestrate due splendid ... ilgiorno.it Chi è Vladimir Solovyov, il volto della tv di Stato russa che ha insultato Giorgia Meloni. Giornalista e conduttore, è considerato uno dei principali propagandisti del Cremlino. Cosa sappiamo sul suo conto: https://fanpa.ge/jPc9k - facebook.com facebook Da Mosca arriva un attacco violento e volgare contro la presidente del Consiglio. A colpire è Vladimir Solovyov, uno dei più noti volti televisivi e propagandista vicinissimo al Cremlino, il 'megafono' di Vladimir Putin, in diretta dal suo programma Polnyj Kontakt, x.com