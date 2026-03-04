Charlie Hebdo colpisce ancora Ali Khamenei finisce nel wc tra le macerie | Nessuna pietà per chi ha massacrato gli iraniani

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo torna in edicola con un numero dedicato ad Ali Khamenei, l’ex Guida Suprema iraniana, che secondo quanto riportato sarebbe stato eliminato da Usa e Israele nelle prime ore della guerra all’Iran iniziata sabato. Nella copertina, l’immagine di Khamenei si trova tra le macerie, mentre il titolo fa riferimento alla sua caduta e alla mancanza di pietà nei confronti di chi ha causato il massacro degli iraniani.

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo non si smentisce e nel numero in edicola da oggi, mercoledì 4 marzo, dà l'ultimo saluto «a modo suo» ad Ali Khamenei, l'ormai ex Guida Suprema iraniana eliminata da Usa e Israele nelle prime ore della guerra all'Iran lanciata sabato. «Ali Khamenei, 1939-2026», è il testo dell'annuncio funereo che campeggia sulla copertina di Charlie Hebdo, accanto a un'immagine dissacrante nel più tipico stile della rivista francese. Un wc aperto sopra un cumulo di macerie, da cui emergono gli unici resti del fu Ayatollah: un turbante grigio, due pupille dietro un paio d'occhiali. Sic transit gloria mundi. Da Charlie Hebdo d'altra parte hanno sempre avuto l'orticaria per qualsiasi leader religioso, islamico ma non solo.