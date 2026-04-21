Il conduttore tv russo Solovyov insulta pesantemente la premier Meloni La Farnesina convoca l' ambasciatore

Il conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ha rivolto pesanti insulti alla premier italiana durante una trasmissione televisiva. In seguito alle sue dichiarazioni, il Ministero degli Esteri italiano ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e delle autorità italiane, che hanno deciso di intervenire ufficialmente sulla questione.

Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier "fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia" e apostrofandola come "PuttaMelon". "Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà", ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma. A quanto si apprende, la Farnesina convocherà l’ambasciatore russo a Roma a seguito degli insulti lanciati dal presentatore televisivo Vladimir Solovyov contro la premier Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il conduttore tv russo Solovyov insulta pesantemente la premier Meloni. La Farnesina convoca l'ambasciatore Notizie correlate Meloni attaccata e insultata da conduttore russo “vicino al Cremlino”. Farnesina convoca ambasciatore di MoscaMOSCA- Giorgia Meloni viene attaccata anche dalla Russia per aver rotto il suo “rapporto di fiducia” con Trump. Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni, 'fascista p...'Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fonti, Farnesina convoca ambasciatore russo dopo insulti di Solovyov a Meloni; Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p...; Putt… Idiota e cattiva, la tv russa insulta Meloni. Tajani convoca l’ambasciatore. Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore ... tg24.sky.it Meloni vergogna della razza umana: la premier insultata dal conduttore tv russo SolovyovIl presentatore tv è vicino alle posizioni del Cremlino. Gli attacchi nel corso del programma Full Contact ... lastampa.it Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgar - facebook.com facebook IL PROFILO | Chi è Vladimir Solovyov, il noto anchor della tv russa fedelissimo di Putin. Spesso in onda in giacca con falce e martello, "la voce del Cremlino" #ANSA x.com